台日跨國盜刷集團 刑事局偵八大隊再逮14人

2018-09-14 23:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕刑事局偵八大隊承辦國際盜刷集團，聯手日本警方東京逮獲4名台籍嫌犯，今天宣布再一網打盡14名在逃共犯，犯罪時間自去年10月犯案迄今，盜刷上百筆信用卡，10家銀行受害銀行，損失金額達143萬元，全案依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局今天說，台日警方今年2月聯手破獲跨境盜刷集團，4名台籍嫌犯在日本落網，集團以開設精品店的薛姓男子（38歲）為首，找來梁姓（40歲）友人共同策劃犯案，先出資購買側錄機、信用卡磁條空白卡、寫卡器等製作偽卡工具，再吸收加油站員工盜出被害人的信用卡資料，涉嫌敎唆共犯到美、日精品店，持偽卡盜刷購買精品，再轉售牟利。

日本警方今年初先在東京逮獲李姓男子等4人，刑事局偵八大隊接手偵辦，陸續逮捕側錄者，刑事局南部打擊犯罪中心歷經半年收網，在台逮捕14名在逃共犯，累計人數達18人，這個盜刷集團從去年10月犯案迄今，共盜刷上百筆信用卡，受害銀行約有10家，損失金額達143萬元，全案訊後依詐欺等罪嫌送辦。

警方指出，刑事局偵八大隊接辦，先後逮捕側錄及提款車手等12嫌，7月9日赴高雄逮捕薛男，查扣筆記型電腦、手機、中國農民銀行U盾、衣服、背包等贓物，主嫌梁男聞風落跑，8月28日想自桃園國際機場出境，還是逃不過刑事局的手掌心。