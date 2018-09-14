運磚車南投衝撞500公尺 6人輕重傷、27汽機車受損

南投市運磚車釀成重大車禍，車身橫在市區街頭失去動力，造成交通大亂。（記者謝介裕攝）

2018-09-14 22:03

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市今日發生1起重大車禍，1部滿載磚塊的拖板車疑似煞車失靈，從南投市郊區嶺興路下坡路段，一路橫衝直撞到市區，警方初步調查，造成大小車輛及機車受損數量，合計27部，且有6人受傷，其中1名補習班陳姓老師，因頭部受創，一度有生命危險，經醫院搶救後，目前已恢復意識住院觀察中，警方說，運磚車黃姓司機酒測值為零，在偵訊時聲稱，車禍與車子煞車失靈有關，惟警方持保留態度，並就有無超載貨物部分深入調查，以便早日釐清案情。

本案發生於下午5時50分許，正值下班交通巔峰期，當時路口處處可見等待交通號誌的汽機車，惟大家一見運磚車疑似失控，高速地從山上往市區方向左右來回衝撞沿線停靠在路旁的車輛後，也驚慌失措地閃避，但駕駛小客車的陳姓老師，因閃躲不及，連同其他5部車子被撞成一團，幸送醫急救後，目前已無生命危險，另5人多半是手腳擦傷，醫治後已無大礙。

然而，運磚車並未因此停住，沿民族路橫越文化路、南崗路等交叉路口後，又繼續往前蛇行，直到建國路交叉路口一帶，撞上停靠路旁的工程車後，車身橫亙在街頭才失去動力，據警方調查，在全長約500公尺受創的街道範圍，受損的車輛包括1部大貨車、1部大客車及12部自小客車、3部自小貨車與10部機車，合計27部。

在南投市民族路開業已30多年的知名小吃店「阿珠扣仔嗲」吳姓老闆娘說，此次是她這一輩子親眼目睹最嚴重的車禍，還好門前路樹擋著，運磚車才未衝入店內，轉而撞到對面的工程車，不然，以當時用餐時間，死傷人數恐怕更多，實令人膽顫心驚﹗

在店內的柯先生也驚魂未定表示，當人時他正在吃晚餐，聽到一連串急促猛按喇叭聲音，突然間運磚車就連續擦撞店門口一整排機車，並撞上路樹，他的小狗在機車上也不斷哀嚎，還好最後「人狗」都有驚無險逃過一劫﹗

警方說，運磚車黃姓司機偵訊供稱，車上的磚塊是要載運到市區1家建築材料行交貨，但在下坡路段時，突然發現煞車失靈，才釀成該重大車禍，相關肇事原因及責任歸屬，警方正漏夜深入追查中。