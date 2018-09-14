冤氣太重？ 送磚車139線故障 接駁車到南投竟連撞10多車

滿載磚塊拖板車稍早曾在139線突然故障，沒想到更換車頭載運原車身後，晚間又在南投發生重大事故。（記者湯世名翻攝）

2018-09-14 20:09

〔記者湯世名／彰化報導〕煞氣未除？今天下午4時許，1輛滿載磚塊的拖板車行經139線花壇鄉路段時，突然停住不動，且車頭、車身分離，疑是扣住拖板的拉桿斷裂造成，業者緊急調派1個車頭前來銜接車身，返回南投市區，不料竟又傳出連續追撞10多輛汽機車，民俗專家蒲慶峰指出，這是因為139線冤氣太重，送煞沒有送乾淨所致，辦法會僅能治標，無法治本。

今天下午4時許，1輛滿載磚塊的拖板車行經139線花壇鄉上坡路段時，突然停住不動，且車頭、車身出現分離，司機下車查看，發現疑似是扣住拖板的拉桿斷裂造成，經緊急出動兩輛大型拖吊車，將車斗上的磚塊吊至路旁，再調派1個車頭前來，將車身銜接後，返回南投市區。

沒想到該輛接駁的拖板車滿載磚塊於今晚6點多抵達南投市區時，竟從嶺興路下坡路段一路往下橫衝直撞，造成4條道路至少10多輛汽機車慘遭撞擊，令人怵目驚心，已知造成2人受傷，其中1人有生命危險，肇事原因是煞車失靈？還是與超載貨物有關？警方已進一步調查。

這起事故最先發生在139線上，先是扣住拖板的拉桿疑無故斷裂，業者只好調派另1個車頭前來銜接車斗，再返回南投市，沒想到又發生重大追撞事故，引起民眾瘋狂討論，不少人認為是139線魔咒再起，由於最近1個多月來，139線死傷事故頻傳，又逢農曆七月「鬼月」，當地居民與用路人都認為是「抓交替」，彰化市公所、花壇鄉公所與當地居民、寺廟於日前合辦路祭，並由道士沿路做法，希望讓往生者安息，居民則求一份心安，不料今天又傳出事故。

民俗專家蒲慶峰指出，辦路祭只能治標，無法治本，這是因為139線冤氣太重，該路段煞氣堪稱「錯綜複雜」，日前送煞沒有送乾淨所致，根本之道還是要從道路設計與用路人本身駕駛習慣改變。