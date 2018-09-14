法務部長「回娘家」驚喜連連 彰檢安排的「神秘嘉賓」是…

法務部長蔡清祥（右）與初任檢察官時搭配的書記官黃榮彬（左）相見歡。（記者陳冠備攝）

2018-09-14 20:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕法務部長蔡清祥35年前初任檢察官時在彰化地檢署服務，他今天南下彰化視察，下午特地「回娘家」，面對景物依舊感到親切，檢方還安排一名「神秘嘉賓」，即蔡清祥在彰化地檢署任職時的書記官黃榮彬迎接，令他驚喜不已，面對這次彰化地檢署起訴今年九合一選舉首宗賄選，抱持肯定，而新政府後首次執行死刑，被問到未來進度，蔡清祥說，依法定程序，並無時間表。

蔡清祥今天一早到彰化監獄參加矯正署107年靖安小組第11期程鈞總驗收活動，下午馬不停蹄到彰化地檢署視察，在彰化地檢署檢察長黃玉垣陪同下，蔡清祥巡視每個辦公室，肯定彰化地檢署偵破今年年底大選全國首件賄選案，並特別到主辦檢察官姚玎霖辦公室，希望她再接再厲。

蔡清祥這次回娘家驚喜不斷，先在署史室看到自己在彰化地檢署1983至1985年間任內的起訴書，直呼「感動！」初任檢察官時搭配的書記官黃榮彬也回到彰檢，兩人一見如故，話起從前辦案趣事。

蔡清祥說，最後一次查賄即將離開彰化地檢署，當時認為黃榮彬很努力，還勉勵黃榮彬說，「你好好幹，有一天你會當到官長，若我有一天當了檢察長，一定請你來幫忙」，結果他真的到苗栗當檢察長，當時打電話給黃榮彬，沒想到被婉拒。

「當時因為孩子還小，所以沒有離開彰化！」黃榮彬回憶說，也記得剛當書記官時，部長很照顧他，也常說，「檢察官與書記官要好好配合，要像夫妻一樣，卷宗就是我們的兒子」，蔡清祥驚回：「我有這樣講嗎？」惹得大家哈哈大笑。

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