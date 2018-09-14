栽了！鐵路街媽媽桑崔姬遭聲押 尋芳客排隊抽牌成絕響

基隆知名紅燈區鐵路街「泰妹」賣淫3度開張被抄。（資料照）

2018-09-14 19:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆紅燈區「鐵路街」知名媽媽桑「崔姬」這次栽了！

基隆鐵路街知名張姓媽媽桑「崔姬」大舉引進火辣泰妹來台賣淫，3月不到連續被警方連破3次，被查獲的賣淫泰妹人數越來越多。基隆地檢署複訊後懷疑還有共犯在逃，以有串證、滅證之虞聲押張婦。

55歲、人稱「崔姬」的張姓婦人，在基隆市知名紅燈區「鐵路街」擁有3間艷窟。基隆市警一分局偵查隊、督察科靖紀小組與移民署基隆專勤隊接獲情資，「崔姬」媒介多名持觀光護照入境的泰國妹來台賣淫，今年6月21日突襲「崔姬」3間艷窟，查獲17名泰妹。

未料，「崔姬」被查後不滿同業惡意檢舉，對外放話：「嘸咧驚啦！」3天後復業。轄區警一分局南榮派出所8月15日再次出擊，逮到5名賣淫泰妹，想不到「崔姬」仍繼續營業。

警方調查，鐵路街同業消費標準是每15分鐘計費，依長相從1000到1500元都有。崔一律20分鐘1000元，打著服務好，價格低廉，尋芳客趨之若鶩，人數多到要抽號碼牌，魚貫而入。

督察科靖紀小組昨天傍晚第3度突襲崔的店，再查獲22名年輕、身材更火辣的泰妹。理著平頭、刻意壓低帽緣的「崔姬」氣焰全消，不發一語，被警方帶回。

基隆市警察局長黃明昭今天上午在例行晨報中，對於崔在不到3個月內，竟接連被查獲3次，且賣淫泰妹越抓越多，直呼：「誇張」要求督察科在移送書中建請檢察官聲押崔姬。

檢察官蕭擁溱下午複訊後，懷疑有共犯在逃，以串證、滅證之虞聲押張婦。