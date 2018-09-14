彰化蛋黃酥名店「不二家」 遭男子闖入潑漆

2018-09-14 18:56

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市蛋黃酥名店「不二家」，適逢中秋節前夕民眾大排長龍購買，引起矚目，今晚突然有1名男子闖入潑灑紅漆，讓排隊的消費者與店員嚇一大跳紛紛走避，有部分民眾遭波及，男子潑漆後逃離現場，警方據報蒐證，發現男子是開車前來，一下車就衝入店內潑漆，不排除是購買蛋黃酥引發糾紛，已鎖定男子身分，並對其潑漆動機展開追查。

彰化警分局民生路派出所初步調查，中秋節前夕，連日來民眾在彰化市中正路「不二家」外大排長龍，等著購買蛋黃酥，沒想到今晚6時許，1名男子開車停在店門口後下車，突然衝入店內朝天花板、蛋黃酥食材區潑灑紅漆，旋即開車逃逸，潑出的紅漆波及店內部分消費者，大家全都嚇一大跳。

警方據報派員趕抵現場，根據監視器畫面鎖定開車男子的身分為外縣市民，潑漆原因尚不得而知，不過警方不排除可能與購買蛋黃酥引發糾紛有關，背後動機仍待進一步釐清，店家在事件發生後立即拉下鐵門展開清理，對於被潑漆三緘其口，店外大排長龍的民眾也議論紛紛，直到晚間7時左右，店家整理完畢才又重新開門營業。

「不二家」的店面位於彰化市鬧區，平日購買蛋黃酥的人潮就很多，假日期間經常大排長龍，人車爭道險象環生，引發當地居民及用路人頗有微詞，但因為全國知名，慕名而來的消費者仍相當多，還掀起代購熱潮，由於人潮眾多，店家日前還貼出公告，身高低於140公分者不得購買，引發討論。

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