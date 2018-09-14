宜蘭粉鳥林3米巨浪 捲走台南國中女教師

2018-09-14 18:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］台南30歲新市國中教師陳鉉濡，今下午與3名高中同學及1名高中學妹一行共5名女性，前往宜蘭縣粉鳥林沙灘踏浪，不料，陳女卻遭突如其來的大浪捲走，消防人員出動空勤直升機，並協調還巡署搜救，但陳疑似已漂到外海，宜蘭海岸風浪又因山竹颱風，最高達約3米，增加搜救難度，至今仍無所獲。

蘇澳鎮粉鳥林沙灘今下午3點20分有5名女姓遊客在踏浪，其中，家住嘉義的陳鉉濡不慎遭巨浪捲入海中，宜蘭縣政府消防局出動蘇澳及馬賽分隊人車艇前往救援中，並通報海巡署、警察局派員前往協助救援及通知蘇澳區漁業電台協請附近作業船隻前往救援。

陳女落海後，友人心有餘悸，面對鏡頭一言不發，只能祈禱陳女盡快被救起，等待奇蹟出現，陳爸爸趕到現場關心情況，他指出，對女兒出遊的狀況並不了解；由於今天受颱風影響，浪高最高達3米，不時有長浪發生，海象險惡，增加搜救難度，消防人員從海岸由南往北不斷搜尋，但陳女疑似漂到外海，至今仍無下落。

宜蘭縣內埤及南澳沙灘，月初才在短短2天內，發生8名遊客遭巨浪捲走的意外，奪走7條人命，今輪到粉鳥林沙灘有女性遊客遭巨浪捲走。宜蘭縣政府消防局指出，山竹颱風雖未直接侵襲台灣，氣象局已發布東部地區這幾日會有長浪，消防局也派人到內埤跟南澳勸離遊客，但還是發生憾事。

消防局呼籲，宜蘭沿岸已經發布會有長浪，非常危險，連漁民都不敢出海，呼籲遊客要有警覺性，不要再去海邊踏浪，這都是危險行為。

宜蘭縣政府指出，南澳神秘沙灘明日（15日）就會解除封閉，新訂定的「宜蘭縣政府所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」也會上路，希望保障遊客安全，由於近期因颱風沿海不時有長浪，已協請警消單位協助，到沿海勸離觀浪民眾，避免再讓憾事發生。