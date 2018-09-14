3毒蟲把電纜當「提款卡」 跨3縣盜剪害竹山停電

2018-09-14 18:54

〔記者謝介裕／南投報導〕毒真是害人不淺！南投縣竹山鎮陳姓等3嫌缺錢買毒，涉嫌共組電纜線竊盜集團，在南投市一處資源回收場交易時，遭警方逮捕，起出台電公司被竊的電纜線477公斤及作案工具，還有少許安非他命毒品，訊後依竊盜、毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦。

據調查，陳嫌3人幾乎把台電電纜線當成「提款卡」，一旦缺錢買毒，就尋找作案目標，以山區或人孔蓋下方的大型地下電纜為主，今年7月間，竹山地區曾無預警停電多次，警方訪查台電人員也質疑與偷竊電纜線有關，於是成立專案小組查緝。

南投縣警局竹山分局說，警方就作案車輛、犯罪手法逐一拼湊分析、過濾，今見時機成熟，於南投市一處資源回收場埋伏，一見3嫌現身立刻逮捕，隨後起出台電失竊電纜線477公斤，及鐵蓋開孔器、美工刀、棉布手套等作案工具。

陳嫌3人犯案地點遍及南投、雲林、彰化3縣市，得手後立即將電纜線載運至河床，拿美工刀削成裸銅線，再以每公斤200元變賣給資源回收業者，初步調查，7至9月間就涉及55件電纜線竊案，不法獲利200萬元以上。

資源回收場吳姓業者也被依贓物罪嫌究辦，警方也呼籲資源回收業者，不要貪圖小利收受來路不明物品，以免淪為幫凶，觸犯贓物罪嫌被法辦。

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