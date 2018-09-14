3毒蟲把電纜當「提款卡」 跨3縣盜剪害竹山停電

2018-09-14 18:54

〔記者謝介裕／南投報導〕毒真是害人不淺！南投縣竹山鎮陳姓等3嫌缺錢買毒，涉嫌共組電纜線竊盜集團，在南投市一處資源回收場交易時，遭警方逮捕，起出台電公司被竊的電纜線477公斤及作案工具，還有少許安非他命毒品，訊後依竊盜、毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦。

據調查，陳嫌3人幾乎把台電電纜線當成「提款卡」，一旦缺錢買毒，就尋找作案目標，以山區或人孔蓋下方的大型地下電纜為主，今年7月間，竹山地區曾無預警停電多次，警方訪查台電人員也質疑與偷竊電纜線有關，於是成立專案小組查緝。

南投縣警局竹山分局說，警方就作案車輛、犯罪手法逐一拼湊分析、過濾，今見時機成熟，於南投市一處資源回收場埋伏，一見3嫌現身立刻逮捕，隨後起出台電失竊電纜線477公斤，及鐵蓋開孔器、美工刀、棉布手套等作案工具。

陳嫌3人犯案地點遍及南投、雲林、彰化3縣市，得手後立即將電纜線載運至河床，拿美工刀削成裸銅線，再以每公斤200元變賣給資源回收業者，初步調查，7至9月間就涉及55件電纜線竊案，不法獲利200萬元以上。

資源回收場吳姓業者也被依贓物罪嫌究辦，警方也呼籲資源回收業者，不要貪圖小利收受來路不明物品，以免淪為幫凶，觸犯贓物罪嫌被法辦。

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  • 南投縣警察局竹山分局逮獲偷竊台電公司電纜線的陳姓主嫌，起出大批被竊的電纜線。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣警察局竹山分局逮獲偷竊台電公司電纜線的陳姓主嫌，起出大批被竊的電纜線。（記者謝介裕翻攝）

  • 南投縣警察局竹山分局在電纜線竊盜集團的車子裡起出大批被竊的電纜線。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣警察局竹山分局在電纜線竊盜集團的車子裡起出大批被竊的電纜線。（記者謝介裕翻攝）

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