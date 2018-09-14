起訴馬英九被冰8年 侯寬仁接廉政署副署長：沉冤得雪

2018-09-14 16:36

〔記者吳政峰、楊國文／台北報導〕起訴馬英九特別費案而聲名大噪的檢察官侯寬仁，2010年被時任法務部長的王清峰認定製作馬案「筆錄失實」，慘得乙等考績，沉寂8年，法務部政務次長蔡碧仲覺得他是人才，日前請他接任廉政署副署長，對此，侯寬仁笑說「沉冤得雪」。

司法官訓練所26期結業的侯寬仁表示，自己1995年獲得模範公務員，也是同期中最早進高檢署的檢察官，沒想到17年過去了，「只剩我還在高檢」，只能用「苦守寒窯、沉冤得雪」形容這次的人事。

侯寬仁表示，雖然因為馬英九的特別費案而被冰凍8年，但他不後悔，身為一位司法人員，應有是非對錯觀念，「該怎麼辦就怎麼辦」，絕對不改正直初衷。

對於外界質疑他是因為「打馬」才有機會接任廉政署副署長，侯寬仁深表委屈，指依他的資歷，早就有機會可以擔任機關首長，同期同學如朱坤茂、陳宏達等人，都已當過檢察長、署長、司長等職位，外界的質疑並不公允。

侯寬仁至今仍認為馬英九的特別費案確實違法，並強調如果沒問題，為何要修「會計法」替特別費解套？他也指出，馬英九2008年1月當選總統後，除了觸犯內亂外患罪，依法暫時不受刑事追訴，但最高法院還是在同年4月24日維持無罪判決，而後竟然還有承審法官被馬提名為大法官，大家可以想想這樣合理嗎？

面對新職務，侯寬仁直指廉政署在北、中、南均設肅貪組，類似檢察署中的專組，功能強大，期許日後能扮演發動機角色，發揮團隊精神，為國家盡棉薄之力！

現任副署長洪培根已在此崗位服務3年4個月，預計將轉任法務部參事；而行政執行署署長呂文忠確定將接調查局長，署長一職原傳出由法務部參事繆卓然接任，但繆卓然對此毫無所悉。

法務部今日為此臨時召開檢察官人事審議委員會，結果預計將於傍晚出爐。