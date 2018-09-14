涉洩LED燈標案採購數量 台鐵職員判無罪

2018-09-14 18:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕台鐵台北電務段新竹分駐所官姓員工涉嫌將2014年度新竹站月台採購案LED燈採購數量，洩漏給曜駿有限公司陳姓女負責人，被依洩密罪嫌起訴，新北地院調查認為官男洩漏的非秘密消息，且不會造成不公平競爭，今判官男無罪，可上訴。

檢方起訴指出，台鐵辦理2014年度「新竹站月台採購案」，採最低價決標，預算金額160萬餘元，第一次流標，因此辦理第二次招標，官男涉嫌於採購案公告前，將採購案需800支LED燈安裝於月台消息，以電話告知陳女，以利曜駿公司提早規劃備貨，影響投標廠商間的公平競爭。

審理時，官男聲稱，他向廠商詢價LED燈泡，預估採購是500顆，詢價的3家廠商告訴他，500顆燈泡預計要做45天，他市場調查完畢準備寫預算書稿時，單位主管希望把新竹站所有燈泡都換掉，因此改需800顆燈泡；按照市場行情增加300顆燈泡，但工期不改的情況，未來得標廠商恐無法如期履約，造成違約受罰及履約爭議，他基於政府採購法規定要點，才打電話告知陳女，否認洩漏的內容是秘密。

法官認為，官男製作的施工預算書文件並未核定機密等級為何？且還須經過逐層核示，才能成為採購案正式招標文件，加上行政院公共工程委員會函覆，官男所洩漏的內容僅為單純數量、品項等資料，不會造成廠商間的不公平競爭，此外，陳女並非投標廠商，無法確保得標廠商必會向她詢價採購案LED燈泡的規格與數量，且得標廠商當時除向陳女詢價，亦詢問另家廠商，因此認定罪證不足，判官男無罪。