丈夫涉嫌性騷女大生 妻卻反控對方家屬恐嚇

2018-09-14 16:20

〔記者王宣晴／新北報導〕20歲的女大生為了分擔家計，在新北市新莊的洗衣店打工，39歲的蔡姓熟客見女大生長相甜美，竟數次性騷擾，前日蔡男見店內只有女大生，竟從後熊抱、摟腰，高姓老闆提供監視器讓女大生提告，不料，蔡男妻子接受媒體採訪時卻反控女大生家屬曾致電要錢和解，揚言提告恐嚇，高姓老闆見狀氣得在臉書貼文，直呼誇張，不排除對蔡妻提出誣告告訴。

警方調查，女大生在該洗衣店工作兩年，卻屢遭蔡姓熟客騷擾，2個月前，女大生獨自在倉庫工作，蔡男見狀竟闖入襲胸，女大生嚇得跟老闆反應，但因倉庫沒有監視器，女大生苦無證據，只能隱忍，老闆也將倉庫內的物品移到外面，避免女大生單獨待在倉庫中。

沒想到，前天下午3時許，蔡男再度前往洗衣店，見女大生單獨在店內，竟從後方熊抱、摟腰，整個過程被監視器畫面拍下，女大生在家人及老闆的陪同下前往報案。

但蔡男妻子得知丈夫涉案，接受媒體電訪時不斷表示自己也認識記者，還替丈夫緩頰，表示只是正常肢體接觸，並非性騷，女大生也拿不出證據，更反控女大生家屬曾打給她，要求『拿錢壓驚』，揚言提告恐嚇。

高姓老闆得知蔡男妻子反控女大生，氣得在臉書社團爆料公社貼文，直呼誇張，今日受訪時也表示，女大生父親已經60多歲，母親是中國籍配偶，得知女兒被性騷時相當不知所措，並表示若蔡男妻子提告恐嚇，他也將對蔡男妻子提出誣告告訴。