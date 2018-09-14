假按摩真摸胸！「色」箭隊教練狎4女學生 判刑4年2月

2018-09-14 16:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕33歲吳姓男子是小有名氣的射箭隊教練，被控以紓解肌肉痠痛為由，要求4名女學生脫去上衣及內衣，按摩女學生胸、背、肩部，甚至還碰觸女學生乳頭，女學生懼於教練權勢且擔心影響參賽機會，不敢反抗，新北地院認定吳男共對4名學生猥褻13次，痛批他罔顧師生人倫，今判他有期徒刑4年2月，其中2年8月得易科罰金96萬元。案發後吳男已離職。

判決指出，吳男自2011年起在北部一間國民中小學擔任射箭隊教練，帶領學生在全國比賽屢獲得佳績，2014年8月至2016年6月間，吳男以紓解肌肉痠痛為由，單獨帶女學生到射箭訓練場內的弓房，要求女學生脫去上衣及內衣後趴下，接著跨坐女學生臀部，伸手按壓女學生肩、脖、手、背等處，再要求女學生翻身仰躺，按摩女學生腹部、胸部及乳頭5到10分鐘。

其中一名女學生2016年4月無意間跟母親聊到按摩身體的事，少女說，教練稱她胸部有硬塊要推開，其他部位則稱要減少痠痛，甚至還問她：「褲子可不可往下拉一點？」她不敢忤逆教練，只好任由吳男把她褲子拉至下體陰毛快露出處，少女母得知怒不可抑，告知學校，學校追查才發現另有3名受害女學生。

審理時，吳男承認有要女學生脫掉上衣及內衣，但強調是因為為背部要上藥，另強調是幫女學生按摩「胸大肌」非「胸部」，目的是為放鬆胸大肌肌肉，否認犯行。

跟著吳男學習的另一名射箭隊實習教練指稱，對射箭選手來說是需要按摩腋下或胸肌的位置，因為做拉弓的姿勢會用到胸肌，但那是比較隱私的部位，他不會幫學生按摩此處，若真的需要按的話，也會請同性別的學生由老師教學按摩，也不需要按到肚臍或腹部，如按摩肩膀的話，他會上冷膏，其他的部位不需要上藥，也不需要脫衣，只要上藥的時候拉一下衣角塗藥即可，且就他認知，「胸大肌」及「胸部」位置不一樣，胸大肌是在胸部的上面，胸部是女性的特，兩個位置不一樣。

法官依實習教練證詞認為，這代表幫學生上藥不需寬衣解帶，吳男供稱按摩在舒緩胸大肌痠痛、脫內衣目的在上藥等辯詞為必要的「按摩」方式，辯詞不可採，加上吳男在性別平等委員會中亦自承：「我知道脫衣服不妥」等語，受害女學生也指證歷歷，因此判他有罪，可上訴。