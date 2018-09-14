非法繁殖名犬還割聲帶挨罰118萬 男抗罰敗訴

飼主周傳在新北市三峽區非法飼養56隻品種犬、未施打狂犬病疫苗，另割除5犬隻聲帶，挨罰118萬元，周提行政訴訟抗罰。案經台北高等法院審理，認定動保處開罰有理，今判周敗訴，可上訴。（資料照，動保處提供）

2018-09-14 15:14

〔記者溫于德／台北報導〕飼主周傳在新北市三峽區非法飼養56隻品種犬、未施打狂犬病疫苗，另割除5犬隻聲帶，遭動保處認定不法，挨罰118萬元，周不服、提行政訴訟抗罰。案經台北高等法院審理，認定動保處開罰有理，今判周敗訴，可上訴。

動保處去年11月14日派員前往三峽區查獲周男，認定其未經許可擅自經營犬隻繁殖，56隻品種犬包含柴犬、英國鬥牛與貴賓等,另有5犬隻聲帶遭李割除；周事後被開罰118萬元。

北高行公布判決書指，動保處以查獲數量為50隻以上未滿100隻、且是5年內第一次違規，依違反動保法開罰100萬元並勒令停業並無不當，加上周也未替所有犬隻施打狂犬病疫苗、遭開罰15萬元，也於法有據：另就周因割除犬隻聲帶挨罰3萬部分，法院認為他不具獸醫資格遭開罰、亦屬合理，判周敗訴。

至於受害犬隻，動保處今年初特別與台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）共同舉辦認養會，全數犬隻均已獲收養。