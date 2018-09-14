玉山東峰山難意外 陸空接力運送登山客遺體

玉山東峰發生山友墜崖意外，空勤總隊派出直升機加入救援行列。（記者謝介裕翻攝）

2018-09-14 13:33

〔記者謝介裕／南投報導〕針對玉山東峰山友墜崖意外，今日玉山國家公園管理處接獲通報後，立即以「陸空並進」方式展開救援行動，不料，救難人員抵達案發山域時，發現墜崖的「沙雕一匹狼」登山隊林姓隊員，早已失去心跳，加上高山環境險峻，空勤總隊直升機歷經2次吊掛作業，才於上午11時許，將林姓山友遺體吊掛成功並順利載運下山。

玉山東峰標高3869公尺，是玉山東稜的最高峰，不但山勢陡峭，且岩石上無土質，呈現光禿禿、寸草不生的絕崖峭壁景觀，遠較攀登一般百岳更具危險性、困難度，因而在登山界被列為高山「十峻」之首。

一般攀爬玉山東峰都是從主峰東南方循岩稜下降，直到鞍部再往上推進，與主峰之間，看似僅一臂之遠，實則因「U」型谷，幾乎呈現垂直狀態，必須依靠玉管處在岩壁上鑿洞掛上的鐵鍊攀爬，稍有不慎便有墜谷之虞！

玉管處表示，來自台北的「沙雕一匹狼」的4人登山隊伍，今日上午6時45分許，完成主峰攻頂後，隨即轉戰東峰，途經東峰指標性山景「鳳尾岩」一帶山域時，不慎墜落3、400公尺深的山谷，玉管處救難人員徒步前進、空勤總隊直升機則從空中搜尋，以「陸空並進」模式展開救援工作，並在上午8時30分許，發現山友陳屍地點，不過，因吊掛位置不佳，恐危及救護人員安全，直升機遂被迫折返。

隨後，地面救難人員以人力背負方式，將山友遺體背上山稜線空曠處後，直升機於上午10時許，再度從台東機場出發，並於11時許吊掛成功，並安全降落花蓮玉里運動公園，終於圓滿達成山難救援任務。

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