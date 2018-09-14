好巧！ 同一行員同一天2次銀行與警合作阻詐

2018-09-14 13:24

〔記者歐素美／台中報導〕臉書上假冒外國軍官或將軍的男子，詐騙女性錢財案件層出不窮！豐原分局呼籲女性朋友別再被騙了。本月13日即分別有施姓及江姓女子，因網路交友，分別至玉山銀行豐原分行準備匯款4500及3500美金給男網友，幸被機警的行員識破報警，警方趕到現場立即撥打165反詐騙電話，讓話務人員與被害人通話，被害人才知自己被騙，成功阻詐。

警方表示，該兩起詐騙案，歹徒多使用交友網站詐騙老梗，假裝是國外的醫生或軍官，欲向被害人騙取美金，所幸該銀行外滙部門提供員工反詐教育訓練，機警的行員對可疑的滙款會主動關心提問，查覺有異即報警協助查證，才成功攔阻匯款，保住民眾積蓄。

豐原分局表示，各地都有婦人在臉書結識「洋將軍」，愛上詐欺歹徒扮的「洋將軍」，談起網路戀情，對方發動柔情攻勢，表示欲贈送貴重物品，需支付貨物稅，被害女性信以為真，至銀行辦理臨櫃匯款，經行員及員警輪番勸說，被害婦人才恍然大悟，打消匯款念頭，成功阻詐。

不過，還是有被害人執迷不悟，曾有婦人被詐後隔1個月，又認識另名自稱將軍的老外，詐稱全身家當都在海關，需8萬元才能通關，婦人帶著存簿急著會情郎，結果又是一場騙局，但已多次匯款給假將軍，慘遭詐騙。

豐原派出所所長黃光宏提醒民眾，凡遇不明或可疑電話提及檢警監管帳戶、網路購物ATM解除分期付款或退款，或者外國假交友、結婚等字眼者，一定要要謹記「防詐騙三要訣」：Calm down保持冷靜、Check it out小心查證、Call 165反詐騙諮詢，切勿輕易將財物交或匯款給對方，並籲請民眾將此訊息告知身邊的親友，以提高民眾的防詐騙共識與警覺，強調「陌生電話不牢靠，反覆查詢很重要」，「多一分警惕、少一分損失」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆