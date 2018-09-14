私娼寮夜未眠！拉皮條姑姪、2越南嫩妹被逮

2018-09-14 13:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉榮光路私娼寮夜不熄燈，竹縣警方蒐證多時，今晨再持搜索票直搗淫窟，除當場逮捕媒介負責人王姓姑姪，並查獲2名年僅20餘歲、持觀光護照自由行來台的越南籍嫩妹，連同1名嫖客，分別依妨害風化罪、社會秩序維護法移送偵辦及裁罰，2越女並移交入出國及移民署專勤隊收容。

縣府警察局表示，湖口榮光路私娼寮歷經多次掃黃，依舊春風吹又生，每次性交易金額約1300到1500元不等，但警方查緝行動也持續不斷。外事科及新湖分局經長期蒐證，今天凌晨1點許，持新竹地方法院所核發搜索票，兵分兩路到榮光路私娼寮及新豐鄉忠一街埋伏，見時機成熟，一舉突擊淫窟。

其中，在榮光路私娼寮執行搜索過程，當場逮捕正在向一名男子媒介拉客的負責人，同時在房間裡查獲2名越南籍女子，並查扣潤滑液、保險套及性交易所得、帳冊等證物；2越女年僅20及22歲，都是持觀光護照來台自由行觀光，實際上卻非法從事色情。

另在新豐鄉忠一街住處，查獲六合彩賭博案彭姓嫌犯1名，現場查扣賭資16萬3000餘元。

警方表示，全案訊問後，將王姓姑姪、應召女子及嫖客等6人，分別依妨害風化罪及社會秩序維護法送辦。彭男則依賭博罪嫌移送偵辦。