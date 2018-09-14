叫我第一名！彰縣社區治安連12年特優

2018-09-14 13:12

〔記者湯世名／彰化報導〕今年內政部辦理「推動社區治安工作績效評鑑」，彰化縣警局結合社區巡守志工無私奉獻，獲評鑑為特優單位，這也是彰化縣連續12年獲得特優，堪稱史無前例，縣長魏明谷今天頒獎表揚5個獲獎社區時強調，有大家的參與，讓社區動起來，共同攜手與警方維護社區治安，一起向幸福好彰化的目標邁進。

今天在彰化縣警局舉辦的「彰化縣社區治安12連霸榮耀社區成果展」，5個榮獲內政部獎項的社區，分別為一般組「優等」的鹿港鎮南勢社區、社頭鄉張厝社區、和美鎮南佃社區，一般組「甲等」的溪湖鎮汴頭社區，以及成長組績優社區的員林市大埔社區。

魏明谷致詞感謝縣警局結合社區治安志工的努力付出，並指出彰化縣有95隊社區巡守隊，感謝所有在地企業，大家有錢出錢、有力出力，資助社區巡守隊運作時所需的相關支出。社區巡守志工，犧牲自己的睡眠與生活，無怨無悔付出，就是為了維護社區治安與安全，讓居民都能夠安居樂業，生命財產獲得保障。

今天活動中安排多項社區、團體及學校表演，首先是由和美鎮面前社區「薰風二胡樂團」的二胡表演，接著是彰化市平和國小舞蹈班帶來名為「尋根」的民族舞蹈，以及大村鄉擺塘社區長輩們帶來的「環保打擊樂器表演」表演，最後壓軸的是二水鄉婦女聯合會的電子琴加薩克斯風表演，精彩的演出，獲得滿堂彩。