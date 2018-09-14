羞！赫見「藍鳥頭」搖頭丸 毒蟲：開趴女生搶著要

2018-09-14 12:57

〔記者許國楨／台中報導〕為規避查緝並吸引青少年嚐鮮，各種新興毒品包裝及外形不斷創新，警方日前查獲林姓男子攜毒，首度起出屌狀「藍鳥頭」造型搖頭丸，連女警看了都臉紅心跳，未料林男語出驚人表示，這款造型最近很夯，尤其是開趴時女生都搶著要；只是毒品竟也走「情色風」，讓警方聽了直搖頭痛斥，真是夠了。

台中市第二分局文正派出所警員林泰宏、沈祐任等人本週一傍晚巡經北區民權路與英才路口，發現前方一輛自小客行車忽快忽慢，形跡可疑，不動聲色尾隨至南屯區大墩17街一家便利超商前，見該車併排違停上前盤查，此時23歲的林姓駕駛神色異常慌張答非所問，終於在警方持續詢問下主動交付腰包內藏放的大量毒品。

警方進一步清點共起出含有搖頭丸成分的橘子汽水15包、顏色異常鮮艷的黃色三角形藥片4粒、藍色長條型藥丸10粒，走卡娃依可愛風的卡通「小小兵」9粒，最特別地的，竟還有首見陽具造型的「藍鳥頭」（台語發音）9粒，連女警看了都臉紅心跳，直說好害羞。

文正所長李國彰說，地下製毒工廠為規避警方查緝並吸引涉世未深青少年在好奇心驅使下施用嚐鮮，在毒品的包裝及外形推陳出新，其中橘子汽水包沖泡後就像氣泡飲料，迎合時下年輕人喜愛的口味；林男在警訊中坦認持有並吸食毒品卻語出驚人表示，傳統搖頭丸形狀很無趣，才會透過友人購買陽具造型的「藍鳥頭」搖頭丸，開趴時女生都搶著吸，還說吸了很有感！

只是毒品竟也走「情色風」，這番言論讓警方聽了直搖頭痛斥，真是夠了，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續追查毒品來源及林男可能涉嫌販賣的流向。

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