荒唐！不忍男友蹲苦窯熬癮 她在會客菜豆乾藏毒品

2018-09-14 12:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕有毒品前科的莊姓女子，其林姓男友因案被羈押於台中看守所，莊女不忍男友毒癮難耐，遂將一級毒品海洛因塞入吸管內，再把吸管夾藏於會客菜的豆乾中辦理會客，還特別交代男友「豆乾要自己吃」，仍被看守所人員「複檢」會客菜時發現，台中高分院認為她暗藏毒品給男友，行為惡性比自己施用毒品的犯行更重，且對象是看守所的收容人，漠視國家的管理責任，但她坦承犯行且未遂，依轉讓第一級毒品罪判處徒刑6月，可再上訴，如判決確定，她必須入獄。

判決書指出，莊女從2010年至2013年間，兩度因吸毒入獄，她的林姓男友，去年（2017年）3月間被羈押於台中看守所，她不忍男友沒有毒品吸食，會毒癮難耐，在男友不知情之下，她先跑到台中市大里區一家電子遊藝場，向年籍不詳男子「阿詳」購買3000元的海洛因，重量約0.6公克，塞入吸管內，暗藏到會客菜的豆乾中，再持李姓女子身分證（李女於2008年被搶奪，身分證一併被搶走），假冒李女身份辦理會客。

莊女會客時，還叮嚀男友「豆乾要自己吃」，並於「送入菜餚標籤」上面偽簽李女名字，但毒品與會客菜尚未交到男友的手上，就被管理員發現查扣，莊女坦承犯行，台中地院一審依轉讓一級毒品罪，判處徒刑5月，台中地檢署認為莊女不僅觸犯轉讓毒品罪，也觸犯使公務員登載不實罪、之行使偽造私文書罪，判刑5月太輕，台中高分院撤銷原判，改判徒刑6月，且因莊女觸犯的是1年至7年的罪刑，不能易科罰金，如判決確定，她必須坐牢。

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