「新竹摸到蘆洲！」沿途性騷20女惡狼被收押

33歲林姓男子昨騎著偷來的機車從新竹北上，行經新北市時卻對20名落單女子襲胸、摸臀，新北法院今裁准羈押。（資料照）

2018-09-14 11:43

〔記者陳慰慈／新北報導〕33歲林姓男子昨下午騎著偷來的機車從新竹一路北上，行經新北市時卻對20名落單女子襲胸、摸臀，受害女子趕緊報案，林男被逮後坦承散心途中見到落單女子就下手性騷，新北地檢署昨晚依違反性騷擾防治法，犯嫌重大、有逃亡之虞，將他聲押，法院今裁准羈押。

新北地院指出，林男在新竹市偷取機車後，再北上沿途對20名女子性騷擾，顯見林男有規避地緣之故意，藉此避免警方查緝，加上陳男供稱，自今年3月起，就無固定工作，他有逃亡之虞，且林男經警方在新北市五股區攔查時，未依警方指示受檢，反駕駛機車逃離現場，直到警員上前喝令停車，林男才停車受檢，認定林男犯嫌重大。

新北地院表示，林男於短時間犯下20起性騷案，對社會治安危害甚大，並使社會大眾恐慌與不安，為確保後續追訴、審判程序順利進行，認有羈押必要。

警方調查，家住新竹的林男有多項前科，近來無業心情不佳，昨下午竟在路邊偷車，一路騎西濱公路北上，準備去宜蘭海邊散心，途中行經新北市林口、三重、蘆洲、新莊等地時，卻鎖定落單女子，隨機襲胸、摸臀性騷擾，短時間內犯案19起。

警方獲報，鎖定身穿灰色背心的林男，並提供車牌要求巡邏員警加強注意，蘆洲警分局五股派出所員警昨晚11時許，巡邏時意外發現在路邊抽菸的林男，透過機車資料後確認身份，上前盤查。不料，林男見警方上前，緊張丟棄手中的香菸轉身就逃，但隨即被警方壓制逮捕。