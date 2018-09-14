老翁口角後毆死老母 「國民參審」開庭

台北地院稍早舉行第二輪「國民參與刑事審判模擬法庭」。（記者溫于德攝）

2018-09-14 11:56

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院今天上午舉行第2輪「國民參與刑事審判模擬法庭」活動、進行準備程序；本次模擬職業法官與國民法官相同、「事前均不先接觸卷證」，一切交由法庭上攻防。而選定案件則是發生在萬華，66歲曾翁雖與母親同住，但口角後竟徒手掐昏對方、再到屋外機車拿捆物繩纏繞，導致老母窒息、呼吸衰竭，最終身亡，台北地檢署去年已依殺害直系血親尊親屬罪將起訴曾。

本次參與模擬案件的人員，包括合議庭成員審判長勇永毅、受命法官文家倩、陪席法官歐陽儀，蒞庭檢察官則有北檢檢察官李進榮、黃嘉妮、林俊廷，犯人則由台北地院法警長林茂生扮演。

北院指出，本次模擬程序將依據「國民參與刑事審判法」草案版為準，選案後嚴格貫徹草案精神，由檢、辯各自向對方提出己方證據；法官再於準備中程序依據雙方主張排定審理計畫，雙方必須徹底聚焦於審理庭的訴訟程序，各自舉證、以說服職業法官與國民法官。

因此，這次模擬不再如以往被告遭檢察官起訴時、將所有卷證送交法院，職業法官可依證卷主導調查程序；「事先不接觸卷證」作法將讓職業法官與國民法官地方相同。