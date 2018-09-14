竊佔國土辯「神明意旨」 著名宮廟被搜索態度強硬

2018-09-14 11:57

〔記者黃捷／台北報導〕交通部觀光局今年3月底公布全台非法露營區業者，超過半數位於山崩與地滑地質敏感區，嚴重破壞生態，調查局昨發動第3波全台大搜索，查緝竊占、破壞國土41件，面積超過44萬平方公尺，相當於55個足球場大，並約談104名犯嫌到案。

此次最矚目的案件，是位於新北市石碇區的「靈山行德慈惠堂」，調查發現該宮廟竊佔國土修建道路及華麗廟殿，面積超過2千平方公尺，且無視國有財產局警告，越建越大，檢調前往搜索時，廟方人員態度強硬，聲稱擴建是「神明意旨」，堅不退讓。

宜蘭縣代理縣長陳金德日前公開批評、要求遷廠的蘇澳鎮東碱化學材料廠，也在此次的搜索範圍內，據了解，東碱不僅因非法排放鹽酸氣遭民眾檢舉，更被查出排放汙水，破壞當地生態長達60年。

此外，台中市著名露營區「大雪山挹翠谷」、「梅林親水岸」也涉嫌竊佔國土、違法開發山坡地，從2011年開始營運以來，遭主管機關裁罰多次卻罰不怕，檢調遂祭出偵查行動，若業者仍不改善，恐將面臨刑事責任。

檢調也查出，苗栗縣頭屋鄉某廢土業者，仗著與民意代表有合作關係，便宜行事濫倒土石於山坡地及河川邊坡，嚴重破壞河道危及疏洪功能，數量達6至8萬立方公尺，若以每12立方公尺5000元的處理成本計算，業者已謀取至少3千萬的不法利益。

調查局表示，民眾多不知非法露營場或農場位於「山崩與地滑地質敏感區」，或處於特定水土保持區、土石潛勢溪流範圍，潛藏山崩或地滑危險，未來將從嚴偵辦違法業者，呼籲民眾若發現有不肖業者疑似非法開發土地、竊佔國土，應撥打調查局專線0800-007007勇於檢舉。