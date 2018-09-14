另用臉書帳號嗆前女友 判拘役40日

2018-09-14 11:44

［記者楊政郡／台中報導］蔡姓男子懷疑其翁姓前女友，將他的外幣轉匯到澳洲不詳帳戶，翁女又不出面處理，2017年以臉書傳送「一句話，有種一輩子別回來，回來我一定玩死妳」、「沒弄死妳家，我跟妳姓翁」，翁女心生畏懼，台中地院判蔡男拘役40日。

台中地院判決書指出，留學澳洲的蔡某與翁女原為男女朋友，但是雙方分手後，蔡懷疑自己之台新銀行外幣帳戶存款，遭到翁女轉匯至澳洲某不詳帳戶，要求翁女出面處理未果，翁女置之不理，蔡某於2017年8月7日下午1時20分許，以帳號「林家家」臉書通訊軟體，傳送內容為「我今天叫人去綁妳哥哥，只是剛好被他跑掉」 、「我會開始對付你家人」之訊息給翁女。

同年9月25日以帳號「林家家」之臉書通訊軟體，接續傳送內容為「一句話，有種一輩子別回來，回來我一定玩死妳」、「沒弄死妳家，我跟妳姓翁」之訊息給翁女。致翁女心生畏懼。

翁女母親代為提出告訴。法官觀察以帳號「林家家」之臉書通訊軟體傳送給翁女的內容，主要係要求翁女自澳洲返台，言談之間還曾以「寶貝」稱呼，部分內容亦涉兩人感情私密情事、翁的簽證到期日、涉及官司案號等，如果不是男朋友不會知道這些事，蔡男否認所為，是狡辯之詞。

審酌被告犯後矢口否認犯行，態度不佳，自陳澳洲大學畢業，經營2間餐廳，判處拘役40日。