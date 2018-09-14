每月6萬元包養？少女控實收僅1千元 怒告中年男詐欺

2018-09-14 11:37

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市44歲李姓男子2年前與當時僅15歲的A女透過交友軟體相識，A女指控，李男允諾每月6萬元包養她後，與她發生多次性行為，她拿不到錢開口要時，卻常被對方丟下1000元就打發，因而怒告李男詐欺。但桃園地檢署認為2人的性行為有對價關係，難以認定李男涉嫌詐欺，已予他不起訴處分。

至於李男與僅15歲的未成年A女發生性行為，涉嫌觸犯兒童及少年性剝削防制條例，目前仍另案偵辦中。

A女說，她與李男透過交友軟體結識後，對方開價每個月6萬元包養她，2人於是從2016年11月到2017年4月間，在桃園市多處汽車旅館與李男住處發生性行為。但李男並未依約每月給她6萬元，她開口要錢時，李男也總是丟下1000元，再藉口錢都拿去投資了，拒絕多給她一點錢。

李男雖坦承與A女發生性行為，但他強調，他沒說過要包養A女，因為A女常說沒錢吃飯、搭車，他才會拿錢給對方。

檢方說，A女在桃園地檢署偵訊時，改口稱她與李男結識後，雙方首度約定進行性交易，談好價格是1萬元，但李男只給7000元，之後李男再與她碰面時，就只給1000元或2000元，顯見A女與李男發生性行為有對價關係，難以僅憑A女的片面之詞，認定李男涉嫌詐欺，因李男犯罪嫌疑不足，已予他遭控詐欺案件不起訴處分。