「要死大家一起死」 狠男殺女友父親判12年半定讞

2018-09-14 11:28

〔記者溫于德／台北報導〕桃園市34歲男子謝榮賓，不滿小他13歲女友要求分手又避不見面、竟遷怒女友家人，去年先上臉書嗆女友「叫你媽可以先去訂棺材了，等等太臨時難買」，後再提著瓦斯桶赴女友家叫囂「要死大家一起死」、並持刀刺進女友父親左胸奪命。高院今年6月依殺人罪判謝有期徒刑12年6月；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

原審判決指，育有1個女兒的謝男，2年多前在交友軟體上結識女子、後成男女朋友；但女友認為，謝男脾氣暴躁還有強盜、毒品與妨害自由等多項前科，多次爭執後要求分手、隨即搬離同居住處。

然而，不滿的謝男在要求女友出面談判未果後，竟不時到女友位於平鎮區老家騷擾；但又因女友早已長期離家，家人根本不知發生何事、乾脆相應不理，謝男竟再朝女友家丟擲石頭、砸破玻璃。

去年10月2日晚間，謝男先在臉書上嗆女友「叫你媽可以先去訂棺材了，等等太臨時難買」，隨即帶著小瓦斯桶赴女友家理論；豈知女友同樣不在家，加上女友家人早已受不了謝長期騷擾，衝突一觸即發。

謝男坐在瓦斯桶上作勢點燃，但面對3人反擊、顯然寡不敵眾；謝立刻改從背包抽出預藏水果刀、刺進女友父親肩頸與左胸，導致被害人送醫後不治。也受傷的謝，在前往附近醫院就診時遭警方循線逮捕。

至於女友本人，得知父親因她遇害後也赴派出所說明，並哭著說「很愧對家人，沒臉回家」。

一審合議庭雖認謝男將感情糾紛遷怒女友父親、以致無辜家人承受失去至親之痛，但考量謝男非預謀殺人、屢次出庭均道歉，依殺人罪輕判13年6月；二審時，謝允諾賠償女友母親443萬，獲法官酌減改判為12年6月；三審今駁回上訴，全案確定。