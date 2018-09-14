慈母見愛子遺物不捨落淚 原來背後故事有洋蔥

2018-09-14 11:27

〔記者許國楨／台中報導〕嘉義一名男子隻身外出打拚卻因病亡故，登記在莊姓母親名下的自小客也遍尋不著，警方上週找到報案協尋的該輛自小客通知莊婦領取，她見到車內愛子生活用品及工作資料才驚覺，原來兒子為了不讓她擔心常報喜不報憂，沒想到竟經常以車為家，日子過得很辛苦，頓時一陣感傷，落下慈母不捨眼淚，但也感謝員警幫忙了卻一樁心願。

台中市第六分局永福派出所警員周文彬上週到外埔區查贓，在寧靜的甲后路旁產業道路上，發現一輛自小客歷經歲月洗禮滿佈灰塵研判已停放多時，趨前一窺車內堆積著玲瑯滿目的物品，查詢下果然是協尋車輛，隨即移置派出所後通知68歲的莊姓女車主。

周員在電話中說明原委後，電話另一端卻傳來莊婦微微顫抖的聲音，詢問下才知道，莊婦兒子隻身從嘉義至桃園工作，半年多前突然因心肌梗塞身體不適往生，來不及道別就離開人世，代步用的自小客交通工具也因此跟著人間蒸發。

隔天一早莊婦便搭乘客運前來台中辦理領車手續，表示42歲的兒子外出打拚只知道從事業務工作，身為父母總是時時掛念擔憂，但人生中總有許多不如意，意外來的突然，兒子遺物卻尚未找到，心裡一直掛念著，等了許久終於等到警方通知。

經由鎖匠打開車鎖，莊婦清理物品才發現，車上放著許多生活用品、衣物、鞋子及工作資料等，原來兒子隻身在外工作總是要她別擔心，生活上也都報喜不報憂，此時才驚覺兒子時常以車為家，不禁感傷頓時落下慈母不捨的眼淚，但也感謝員警幫忙尋回兒子的遺物，了卻了一樁心願。