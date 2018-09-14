全台非法露營區大搜索 逾55個足球場面積國土被竊佔

新北市石碇區國有土地遭民眾非法竊佔，被興建成宮廟的蒐證照片。（圖由調查局提供）

2018-09-14 10:55

〔記者錢利忠／台北報導〕交通部觀光局今年3月底公布全台非法露營區業者多達442家，逾半數230家位於山崩地滑地質敏感區；調查局先前已發動2波全台大搜索行動，今天再公布第3波行動結果，全台共查獲41案、破壞國土面積逾44萬7556平方公尺，面積相當於55個足球場大，共約談104名犯嫌到案。

調查局今早公布查緝行動結果，其中令人矚目的案件包括新北市石碇區國有土地遭民眾非法竊佔並興建宮廟供信徒參拜，竊佔國有地面積約2000多平方公尺。

新竹縣寶山鄉著名景點「迴龍步道」之雙峰段，有多筆國有地被不肖業者闢建觀光農場，非法整地開挖面積多達2萬平方公尺以上，換算約有2.5個足球場大。

苗栗縣頭屋鄉多筆山坡地遭不肖業者濫倒土石於山坡地及河川邊坡，嚴重破壞河道危及疏洪功能，濫倒土方面積逾3公頃，數量達6至8萬立方公尺。

台中市和平區及新社區，有2家業者涉竊佔國有地或違法開發山坡地，用於經營親子露營區，面積達3萬平方公尺。

台南市白河區鄰近白水溪區域，遭不肖業者非法堆置大量白色廢爐渣，估算多達數萬立方公尺，嚴重破壞水質及河川地。