他在網咖起身 座椅出現這東西…

2018-09-14 09:55

〔記者洪定宏／高雄報導〕41歲林姓男子在網咖打電玩，看到警察臨檢，神色慌張，反而吸引員警目光，要求他站起來之際，座椅椅墊出現毒品吸食器；警方查出林男是毒品通緝犯，將他移送法辦。

高雄警方強調，林男有毒品前科，兩個月前，曾因毒品案被左營分局舊城派出所查獲，同時也是橋頭地檢署於9月11日發佈的不能安全駕駛的通緝犯。

本月13日凌晨，左營分局文自派出所前往左營區至真路某家網咖臨檢，林男擔心毒品吸食器被警方發現，就藏在屁股下，因為員警發現他神色有異，要求林男站起來，毒品吸食器隨即曝光。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆