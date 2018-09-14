成大女學生裸屍倒臥套房 失聯2天被發現

女大生住在一樓租屋處，警方在窗戶上也拉起封鎖線，警方調查，窗戶與大門都是從內反鎖。（記者王捷翻攝）

2018-09-14 09:56

〔記者王捷／台南報導〕成功大學建築系2年級的林姓女大生，同學因兩天來聯絡不到人，請來房東開門，才發現林女裸屍倒臥浴室、口鼻流血，起初有警員認為會不會是洗澡時突發心血管疾病導致死亡，不過有警員對此質疑，突發性心血管疾病容易發生在冬天，最近天氣不冷，浴室內蓮蓬頭也未開，目前窗、門都是由屋內上鎖，初步判斷沒有外力入侵，至於為何赤裸死亡，警方還在調查。

19歲的林女是澎湖人，在成大念書，住在學校附近的一樓租屋處，開學不久曾向同學訴苦，最近心臟有點難過，當時有同學就對此話留心。2天前林女沒有來上課，由於林女不常翹課，令同學覺得有異狀，因此打了多通電話給林女，但都未回，直到林女連續2天未來上課，同學才找到房東幫忙開門。

豈料一進門就發現林女裸屍躺在浴室，當時屍體已經有部分變黑，口鼻處有血跡，現場沒有遺書，讓同學懷疑是不是林女洗澡時，突然心因疾病發作，倒地時撞到口鼻死亡？不過警方認為死因不能斷定，且蓮蓬頭與水龍頭都沒有流水，會將疑點陳報給檢方。

目前家屬已趕到台南，並向警方供稱，林女曾經身體不舒服回到澎湖就醫，暑假結束又回到成大念書。至於這件命案是否還有疑點，還在等檢方相驗屍體與查清現場跡證。