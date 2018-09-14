台灣小提琴教母李淑德故居 遭小偷侵入鋸老屋檜木

台灣小提琴教母李淑德故居。（記者葉永騫攝）

2018-09-14 09:46

〔記者葉永騫／屏東報導〕有台灣小提琴教母之稱的李淑德屏東市故居，遭到黃姓竊盜毒品慣犯侵入，將古厝的檜木鋸下販售，屏東警方巡邏時發現當場逮捕，將以竊盜罪嫌送辦。

這棟位於屏東市仁愛路與自由路交叉路口的日式古厝是有台灣小提琴教母之稱的李淑德故居，由李淑德的父親、醫師李家明所建，從小培養李淑德對音樂的愛好，對於台灣音樂教育貢獻深具意義，2017年李淑德在總統府獲頒「二等景星勳章」表揚前，縣府也在其故居外設有小提琴街燈及音符磁磚，表彰對台灣音樂的貢獻，但因長期無人居住，引起宵小注意。

43歲的黃姓竊盜毒品慣犯，聽聞屋內有價值不斐的木材等物品，即多次進入竊取檜木等高價木材變賣換取金錢，警方調閱監視器後鎖定黃嫌犯案並且加強古厝巡邏任務，屏東警分局建國派出所員警黃興祥、周辰緯巡邏時發現黃嫌機車就停在古厝外，探身一看竟發現黃嫌就在古厝內鋸檜木支柱，當場扣得身上有2根檜木房柱、鋸子1把、鋸條2支、螺絲起子1把及毒品1包和毒品吸食器1組。

黃嫌供稱，共行竊3次，每次將支撐房屋柱子檜木鋸下約2尺半，再拿去高雄地區變賣現金約3千元後買毒品解毒癮，還辯稱進入古厝時也會怕，藉吸毒壯膽行竊，讓警方聽了直搖頭。

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