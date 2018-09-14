台北醫院大火14死 起火主因指向「超長波床墊」

衛福部台北醫院附設護理之家上月13日傳出重大火警，造14人死亡；火場鑑定報告出爐，為電氣因素釀災，傾向超長波健康器（L3床墊型）起火釀災；圖為起火後其餘病房焦黑電動床，非起火床。（記者吳仁捷翻攝）

2018-09-14 07:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕衛福部台北醫院附設護理之家上月13日惡火，專案小組火災鑑定報告出爐，確認為電氣因素，排除人為、縱火因素，鑑定報告直指起火處的235床病患潘鵬山自帶的床墊（超長波健康器）因電線短路起火，鑑定報告指出，燒熔的床墊疑因電線遭長期重壓、移動磨損，造成電線短路起火釀災；但全案仍有使用不當、醫院管理與延誤通報等肇事責任待釐清，司法調查仍在追究責任歸屬。

衛福部台北醫院上月13日清晨發生大火，共造成收容的患者14人死亡、10人輕重傷悲劇；檢警消當時調查，起火點位於病床，疑是電動床墊電線走火釀禍，警方根據當時目擊火警的印尼籍看護工瓦地指稱，病友潘鵬山攜帶的床墊上方起火，警方事後查出，該床墊為潘男洪姓女友人花8萬買來送他的「超長波床墊」，警方當時將洪女暫列關係人。

檢警消等單位事後據此啟動調查，勘驗、採證及採信目擊者指證，將起火處縮小到7A23房的235床，專案小組也針對引發火警的235床「醫療電動床」，與該床患者潘鵬山使用，友人洪女送來的「超長波床墊」2項電器用品，進一步釐清起火原因。

專案小組對都要插電的醫療床、床墊勘驗、鑑定，發現電動床下方電動馬達只有遭外部燒入的跡象，而比對、查詢國內外，幾乎沒有電動床馬達起火案例，但反觀起火床墊不但右邊嚴重燒熔，專案小組再向位於中部的床墊公司要來另組全新樣品進行比對，發現全新床墊內為加強長波段紅外線，床墊內裝有電線，再延伸到床墊外，插電使用。

專案小組鑑驗時，發現起火的床墊有通電中的「通電中的短路痕」，加上燒熔床墊側邊有燃燒痕；專案小組實驗時，發現磨損、折壓的電線短路後，碰上易燃的泡棉墊子，更助長火勢，進一步佐證電線短路後，因電氣因素引火的燃燒跡象

據透露，該張床墊分為三段與枕頭，可以收折，疑因使用者使用不當，折壓、移動電線造成磨損，淪為引發短路火警的高危險電器；但專案小組說，這場惡火除了傾向床墊起火，但仍有醫院管理、通報延誤等綜合因素，全案肇責難以歸咎單一責任，將由司法攻防認定最後責任歸屬。