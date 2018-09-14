國中生寫信痛訴「家破人亡」 檢察長：辦不出來下跪道歉

一名國中生寄信到台北地檢署檢察長邢泰釗的首長信箱，提及家破人亡，邢看過信後大為震撼，強調若不查辦將愧對社會，「要向國人下跪道歉」。（資料照）

2018-09-14 06:29

〔記者錢利忠、劉慶侯／台北報導〕一名國中生寄信到台北地檢署檢察長邢泰釗的首長信箱，提及父親沉迷賭博電玩慘輸，甚至「電影看到一半就跑去賭」，搞得債主上門、家破人亡；邢看過信後大為震撼，強調若不查辦將愧對社會，「要向國人下跪道歉」；在檢方指揮偵辦下，今年5月搗破該遊戲場，查扣近20年來單案最多的199台賭博機台，昨依賭博罪起訴業者張智君等14人，並對張求處2年徒刑。

爸爸深陷賭海導致離婚、經濟陷困

邢泰釗的首長信箱是在去年12月底收到求救信，寄信者表示是住在北市萬華的國中生，有一天父親帶他去西門町看電影，影片才播到一半，父親就跑去獅子林電玩店賭博，他赫然發覺父親已深陷賭海，欠下一屁股債，家中經濟發生困境，原本和樂家庭陷入愁雲慘霧。

不解業者為何始終沒被查緝

今年2月及3月間，邢泰釗再收到學生寄來的兩封信，提到父母離婚，賭博害得他家破人亡，不解為何業者始終沒被查緝，還能夠繼續經營。邢泰釗說，收到第一封信就立即指示北檢分案，要求務必將不法之徒繩之以法，「否則真的愧對社會」；邢還說，此案若辦不出來，他要向國人下跪道歉。

檢警蒐證成熟後，由檢察官顏伯融率北市警方前往獅子林商業大樓搜索，查出領有市府核發電子遊戲場業營業級別證的卡通尼電子遊戲場暗營賭博機台，查扣199台與賭金37萬餘元。經追查，該遊戲場4年前取得營業證，可經營娛樂及益智類機台，但業者私設密室及VIP房暗營賭博，還傳出一名楊姓富商沉迷該店，慘輸1億多元。

扣199電玩機台 20年之最

警方偵查期間曾喬裝賭客進入，因不會操作新機台引起業者懷疑，後來改派其他人探查，才查明該店下注、兌換賭資等犯行，今年5月16日拂曉出擊破獲。

檢方考量張智君飾詞狡辯，向法院求刑2年，另現場負責人、換錢人員、其他員工等分被求刑1年、8月不等。