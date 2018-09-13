「成交租屋可幫您口交」 女房仲被盜照氣炸提告

2018-09-13 23:44

〔記者陳慰慈／台北報導〕一名女姓房屋仲介遭人盜用照片，冒名在591租屋網聲稱：「男士成交租屋有特別服務呦」，還在line動態訊息寫道：「我的特別服務是…為您私人口交..」等語，女房仲報案循線追出帳號是曾姓男子所有，因無證據證明是曾男所為，新北地檢署認定罪嫌不足，今將曾男不起訴。

女房仲指控，去年4月，有人盜用她披掛公司彩帶及揭示名片的截圖，以「林○○」名義，在591租屋網網頁上聲稱：「男士成交租屋有特別服務呦」，且提供「林○○」line帳號與手機號碼作為聯絡方式，並在line動態訊息表示：「我的特別服務是，成交物件就為您私人口交的服務項目噢」等語。

友人看到後告知女房仲此事，沒多久就有一名自稱「陳○○」的人傳送臉書私訊給她，為此事向她道歉，她氣炸提告對方加重誹謗、妨害電腦使用、違反兒少法等罪。警方向591租屋網調閱資料，發現帳號申請者是一名曾姓男子，將他移送檢方偵辦。

曾男到案後表示，自己沒有申請591租屋網會員，僅曾上網查詢租屋資訊，也無盜用女房仲照片刊登網頁聲稱訊息，應是有人冒用他的名義，否認犯行。

檢方調查，申請成為591租屋網會員，不需填寫身分證字號，租屋網也不會進行真實姓名驗證，因此大部分申請人都不會填寫真名，加上臉書回函表示，「陳○○」帳號已被刪除，無法提供其資料，因此無法證明曾男就是文章散布者，予以不起訴。