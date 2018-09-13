校長挨告傳LINE誹謗 喊冤「同名之累」結果是…

2018-09-13 23:42

〔記者王俊忠／台南報導〕曾任全國教師團體幹部的張姓老師，指控南部一所小學王姓校長以手機LINE傳送「張老師被政府收買，不會替教師爭取福利」之類文字給另所小學林校長，林校長再轉貼到學校LINE公務群組。張老師怒告王校長散布不實消息、誹謗名譽。但王校長反駁說，LINE的王姓人士另有其人，不是他，他受到同名之累。台南地院法官調查也認為，張老師無法舉證王某某確是王校長，判張老師不能向王校長求償。

張老師說，兩年前他曾擔任全國教師會與教師工會聯合會的重要幹部；王某某先前是台南市安定區小學校長，對於教師退休金年改理念與他不同，他在教師團體參與2016年9月3日軍公教93大遊行後，王校長竟LINE「全教會是出賣教師的組織，為了個人政治利益，不會替教師爭取福利，聽說吳某與張老師都被收買，安排在新政府任某職位」這些不實文字給西港區林姓小學校長。

林校長再轉貼到學校教職公務群組，張老師從群組內的老師得知此事，對林校長提告妨害名譽，雙方後來和解，林校長坦承文字是王某某傳給他的；張老師再對這校長王某某提告、求償20萬元。

挨告的王校長反駁說，文字不是他寫的，也不是他傳的，他與林校長沒有LINE的聯繫，自己受到同名之累。

法官調查，林校長作證說跟王校長曾是同事，但未輸入王校長的手機號碼，有10多年沒聯絡了，訊息文字顯示王某某傳送，但LINE帳號沒有相片，無法確認一定是王校長，過去他不曾與王某某以電話或LINE聯絡過，也未跟王某某討論上述文字內容。他手機有開啟電話號碼自動加LINE功能，這位王某某應是這樣成為他的LINE好友，當校長常在一些場合碰到不認識的人，會遞名片介紹彼此，有些人會輸入他的手機門號，王某某也可能這樣成為他的LINE好友。

法官當庭勘驗林校長手機LINE內容，認為確實與林校長證詞相同、無法看出王某某就是王校長，此案舉證責任在於張老師，既然張老師無其他證據證明傳送文字者就是王校長，只能駁回張的提告；本案還可上訴。

而專責電腦科技辦案的官警提醒，以收、傳訊息要注意兩點：第一，傳送訊息對象如果不常聯繫，可回傳LINE訊息詢問確切身分，或直接撥打LINE網路電話確認身分。

其次，傳來訊息內容應多方查證、判斷訊息的真實性，以及轉傳訊息、轉傳對象的適當性，以免淪為誹謗他人名譽或製造謠言的幫兇。