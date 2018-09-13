無照駕駛輾壓八旬翁 男子須賠老夫妻還要入獄

2018-09-13 23:46

〔記者楊國文／台北報導〕真是害人害己！王姓男子無照駕駛，自新北市一處地下停車場駛出時貿然右轉道路，將許姓82歲老翁輾壓在車底，頭部受重創，致許翁因腦傷造成失智，需專人24小時看護。高等法院認定，因王男過失已造成許翁重傷害，且情節重大，日後治療、復健之路漫長，判應賠償許翁129萬元、81歲的許妻30萬元。

刑事部份，王男日前被依過失傷害致重傷害罪判8月徒刑定讞，必須入獄。

判決指出，王男沒有汽車駕照，前年5月18日下午，卻執意自新北市土城區一處地下停車場開車離開，駛出停車場時貿然右轉道路，將步行到停車場出口右側的許姓82歲老翁撞倒、輾壓在車底，頭部受重創，致許翁因腦傷造成失智，認知功能受嚴重損害，生活無法自理，需由專人24小時看護。

許翁以王男過失，造成他終生重傷害，日後須長期治療、復健，要求王男賠償醫藥費、精神慰撫金共209萬多元；案發時81歲的許婦也以精神受重大痛苦，要求王男支付精神慰撫金150萬元。

萬等法院函詢亞東醫院評估許翁智能等傷害情況，認定許翁整體認知已明受損，是因車禍腦傷導致失智，「精神屬高度障害」，終身無法工作，日常生活無法自理，因此判王男須賠129萬元，另須賠償許婦30萬元。