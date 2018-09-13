賣芭樂票跳票80億 嫌犯1收押1交保

2018-09-13 21:00

〔記者王定傳／新北報導〕林姓芭樂票集團首腦等人，涉嫌透過人頭成立21家空殼公司，再開立販售芭樂票，3年跳票金額逾80億，檢調昨兵分6路搜索帶回林男等14人，新北地檢署今凌晨訊後依涉犯詐欺等罪，有反覆實施、勾串證人之虞向法院聲押禁見林男、及另名成員盧男，新北地院裁定林男收押、盧男30萬元交保。

檢調調查，林男夥同母親、兒子等人，自2014年間起，利用遊民、無業及貧困等弱勢，以擔任公司登記負責人，能獲得2萬元至10萬元不等代價利誘，取得不實信用，向銀行請領支票使用後，再以每張支票2000至3000元價格賣給中盤，中盤再以2倍，甚至3倍高價賣給下盤，之後中下盤於報紙刊登「支票借你」廣告，販售無兌現可能的空頭支票。

購買芭樂票客戶再持芭樂票交付他人以詐取財物或財產上不法利益，或作為調借現金或支付貨款、清償債務、供作債務擔保之用，2015年6月迄今跳票金額累計高達80億餘元。

辦案人員指出，林男與盧男的芭樂集團間支票互有流通，將再追查兩集團間有無關聯。

新北地檢署企業金融組檢察官吳秉林昨指揮調查局北部機動站，搜索約談林男等14人，查扣相關支票本、支票打印機、公司文件、公司大小章、客戶名單、存摺帳戶、帳冊，全案朝詐欺、違反公司法等罪嫌偵辦。