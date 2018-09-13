獨家》抄不怕！基隆鐵路街「泰妹」賣淫3度開張

該集團利用分格鐵盒管理小姐們的交易收入。（記者吳昇儒攝）

2018-09-13 22:16

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆知名紅燈區「鐵路街」業者媒介20多名持觀光護照入境的泰國妹賣淫，旗下3間艷窟6月底、8月初才遭警方搗破2次；未料，因為太好賺竟又重新開張，「進口」22名年輕身材又火辣的泰妹來台，基隆警方掌握情資，13日下午前往查緝，沒想到該處豔名遠播，竟發現一名日本男客也在溫柔鄉中。

據悉，引進泰妹來台賣淫的50多歲媽媽桑外號「崔姬」，在鐵路街內頗有名氣，一次就經營3家店，但因為成本低收益高，第2次被抓之後，又繼續找來數十名泰國妹駐店，打著服務好、年輕、身材姣好及價格低廉，每次20分鐘，1000元，讓許多尋芳客趨之若鶩，也搶走周邊店家生意。

知情人士指出，「崔姬」光靠旗下3間店面，每個禮拜至少可以賺2-30萬，持觀光護照來台的泰女，免簽證，萬一被抓，就直接遣送，換個名字再來賺，讓警方抓不勝抓。

警方初步調查，3家店都是由同一女子負責經營，旗下的泰女直接從機場下飛機後，就到賣淫地點集合，所有的行李都放在店裡2樓。許多女子被抓之後，哭著要找自己的行李，擔心來不及拿就被遣送走。

據了解，該集團利用鐵製的箱子分割成數格，負責管理小姐每天收取的現金，只要交易完就將錢放進箱內；而且該集團下重本，使用知名品牌的潤滑劑及保險套，也吸引尋芳客經常上門。

基隆市警一分局接獲線報之後，13日見時機成熟，下午出動數十名派出所同仁，前往逮人，共帶回22泰女及2名皮條客，3名尋芳客，其中包含1名日本客。

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