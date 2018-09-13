新莊大樓工地大火向上竄燒 雲梯車伸直都灌救不到

民眾在臉書社團「爆料公社」開直播，趕到現場的雲梯車均全部伸直，但水柱僅能勉強灌救到火勢較低處。（圖擷取自爆料公社）

2018-09-13 20:53

首次上稿 19:48

更新時間20:53

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區今（13）日晚間在中央路一處高樓工地晚間7點爆出火警，火勢從15樓向上延燒至23樓，雲梯車伸直後勉強能夠灌救，但再更高處也有火舌竄出，目前消防人員正全力搶救。

民眾在臉書社團「爆料公社」開直播，從中能見1處高樓工地有2層樓燃出熊熊烈火，趕到現場的雲梯車均全部伸直，但水柱僅能勉強灌救到火勢較低處，工地火勢高點無法進行灌救，打火作業持續進行中，呼籲民眾經過此路段切勿圍觀。

新北市消防局指出，事發工地為1棟尚在建設中的大樓，約在17樓、16樓處起火，同時蔓延至更高的部位，初步調查沒有人員因此傷亡，目前出動上百名消防人員與相關打火器械全力搶救，已衝入火海從內部灌救，預計火勢撲滅後會開始調查火警原因。

綜合媒體報導，該工地工頭出面證實無施工人員受困其中，並提到工地內有電纜線、易燃建料與鋼瓶氣體等物品，才會使火勢愈燒愈烈；目前共計逾30輛消防車在現場搶救，火場擴大至15樓至23樓，引發附近民眾與網友擔心鋼筋軟化，該工地會如同美國911世貿大樓垮掉。

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