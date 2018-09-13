為奪表哥遺產 翁媳聯手造不實遺囑判刑

2018-09-13 21:24

〔記者王定傳／新北報導〕黃姓男子於2014年間因林姓表哥病急，擔心沒得到遺產，明知表哥當時躺在病床上、插著管、無法言語，卻由律師宣讀預先擬好的不實口述遺囑，旁同在旁的黃男媳婦還拉林男手在遺囑及房產贈與契約上蓋印；新北地院考量黃男與媳婦認罪和解，返還死者的姊妹550萬元，依偽造文書罪判黃2年10月徒刑、媳婦1年8月徒刑，均緩刑。

至於見證的楊姓女律師及其助理均否認犯行，辯稱她們事務所的主持律師有先確認過林男意願，才指示她們辦理遺囑事宜，預先擬好的遺囑也有讓老闆看過，根本不知有其他繼承人，並無犯意，也未獲得利益，合議庭不採信，依共同犯偽造文書罪，判2人4月及3月徒刑，均緩刑。

檢方調查，林男從2013年底因病住院後早已「答非所問」，隔年1月6日轉進加護病房後，更因雙手被保護性約束，無法處理事務。黃男卻因擔心表哥過世後，遺產將全數落入表哥的姊妹手中，欲奪取財產。

同年1月8日，楊女及其助理受主持律師之令前往處理，與黃男及媳婦一同進入加護病房，見林男插管、無法言語，楊女仍宣讀早已打好的不實遺囑，內容大意為同意律師等人見證及同意贈與房產給表弟。

據了解，女助理當天下午就將感受寫在臉書上：「看著躺在床上行將就木的老伯，身上插滿管子，瘦得不成人樣，不知為什麼這種情況了，才逼人家吐出錢來！聽著律師快速唸契約內容…根本不曉得老伯是否聽得懂，只見家屬不斷要他點頭表示同意，突然覺得自己就像劊子手」。

女助理還寫說：「在唸完的同時，雖老伯看似很輕微地點了一下頭，但他也流淚了…也無法提筆簽名，家屬直接抓著他的手指蓋印…這樣居然合法」等。

黃男在表哥死後，拿贈與契約對死者的姊妹提出民事訴訟敗訴，檢方事後查出全案「有問題」，還發現黃及媳婦盜領死者存款1559萬餘元，將4人起訴。