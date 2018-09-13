從政治審判到竄改筆錄…法官越判越輕 傅崐萁越罵越難聽

被判刑解除花蓮縣長職務的傅崐萁今天早上在縣府慷慨激昂呼口號。（記者花孟璟攝）

2018-09-13 18:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕無黨籍花蓮縣長傅崐萁炒作合機股票案，前天被最高法院駁回上訴，判處8月徒刑確定，他今天卻指控台中高分院的法官、書記官竄改筆錄，「這是個不公不義的違法判決」，還宣稱監察院已於今年8月糾正台中高分院，不過，台中高分院否認有此糾正，所謂的竄改筆錄，實際上是證據重新編號，不影響審理，也不影響傅的訴訟權益，值得注意的是，法官對傅崐萁越判越輕，他罵法官卻是越罵越難聽，去年6月台中高分院更二審輕判他8月徒刑，他質疑是「政治審判」，判決確定之後，他又罵「竄改筆錄」，令外界看得一頭霧水。

傅崐萁於2003年間擔任親民黨立委期間，內線交易炒作合機電線電纜公司股票案，纏訟至今已13年，且有「越判越輕」現象，從4年6月一直減輕至8月，台中地院一審依違反證券交易法判處徒刑4年6月，併科罰金5000萬元，台中高分院二審改判3年6月，卻被最高法院發回，更二審只判9月，還是被最高法院發回，去年6月更二審改判8月，最高法院維持更二審判決，全案終於確定。

值得注意的是，台中高分院去年6月更二審輕判8月時，傅崐萁仍相當不滿，上訴「力爭清白」，他痛批台中高分院更二審判決是「政治審判」，更二審法院用「刑事妥速審判法」，竟然只減1個月，而未依實務慣例減刑二分之一，故意讓刑度定在8個月，也不宣告緩刑，讓他一定要入監執行，政治意圖非常明顯，要斷他「從政之路」，最高法院駁回上訴後，他又改罵台中高分院的法官與書記官「竄改筆錄」，對於司法人員，此一指控相當嚴重，也相當難聽。

至於台中高分院對他「越判越輕」的原因，更二審判決書指出，傅崐萁等人已拿出1483萬餘元，與財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心和解，據此判刑1年4月，另外，訴訟達12年（2005年8月起訴，至2017年6月更二審宣判），又適用刑事妥速審判法與罪犯減刑條例，減輕刑期二分之一，只剩下8月。