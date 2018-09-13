久病老婦疑欲輕生 暖警煮粥哄勸助返家

員警親自煮粥，溫暖老婦的心。（圖擷取自善化分局臉書）

2018-09-13 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕台南市善化警分局海寮派出所警員楊宗育與副所長昨晚巡邏時，在西港大橋機車道上發現1名李姓老婦人獨自行走於橋上，帶回警局安置後，警方懷疑老婦久病欲輕生，親自為老婦煮粥並詢問實情，老婦才鬆口說出，自己因久病才獨自回到故鄉走走。警方隨後通知家屬，家屬也十分感謝警方的協尋。

據善化分局指出，昨晚7點多，員警楊宗育和副所長看見老婦提著行裡獨自行走於西港大橋機車道上，當時正值下班尖峰時段，車流量大，員警擔心老婦安危，向老婦詢問家人聯絡方式，但老婦不願說明，好說歹說下，老婦才願意被員警帶回派出所安置。

老婦到所後依舊不願透露家人聯絡方式，提到自己身體不好，不想麻煩家人，楊員聯想到，老婦可能久病厭世想要輕生；為突破老婦心防，楊員親自為老婦煮了一晚土雞蛋粥，老婦深受感動，才說出實情。

老婦表示今年75歲，沒有和孩子同住，以前和丈夫住在麻豆，之後搬到高雄，患有高血壓、心臟病、糖尿病，吃了很多藥都沒有效，腳痛又檢查不出來，萬念俱灰下才獨自坐車回到故鄉，不知不覺就走到橋邊， 也不知道自己走了多遠。

警方使用人臉辨識系統查出，老婦是列管在案的協尋人口，馬上通知家屬，老婦的兩個兒子隨即從高雄市鳳山區趕來派出所，兄弟倆十分感謝員警安置母親預防憾事發生，眼眶泛淚地向楊員頻頻致謝。

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