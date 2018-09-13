貨車司機擦撞酒測超標 因「這根太長」免吊照

賴男駕駛貨車載運的鐵架過長，導致巫女騎車不慎擦撞。（記者陳冠備翻攝）

2018-09-13 17:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化賴姓貨車司機與巫姓女騎士發生車禍，賴男酒測呼氣值為每公升0.17毫克，裁處罰鍰1萬9500元，還要吊扣駕照2年，賴男不服打行政訴訟，他認為是載運的鐵架太長，超過車身才導致騎士不慎擦撞，且酒測超標是昨天喝酒，身體機能未退所致，事故與酒駕無關。法官審酌事故原因與賴男飲酒行為確無因果關係，判賴男勝訴，撤銷原處分，本案可上訴。

判決書指出，去年11月27日上午8點55分，賴男駕駛裝戴近3米長鐵架的自用小貨車，行經大村鄉中正西路275巷口時，與巫姓女騎士發生車禍，警方依規定酒測，賴男經呼氣檢測得每公升0.17毫克，依違反道路交通管理法第35條第1項第1款等規定，裁處1萬9500元，吊扣駕照24個月，並參加交通安全講習。

原告賴男主張，他載運貨物，常導致被機車擦撞、開立裁決書，他也知道酒後不能開車，因此都在住家喝酒，但不知身體機能退化速度，而且車禍原因眾多，非飲酒所致，同案公共危險罪已獲不起訴處分，目前職業常要開車，盼法官撤銷吊扣駕照處分；被告台中區監理所認為，賴男違規事實明確，但公共危險罪不起訴處分，自得依違反行政法上義務規定裁處。

法官調查，賴男警詢時供稱，當時駕駛貨車附載鐵架超過車身，是騎士機車右把手不慎擦撞鐵架才摔倒在地；巫姓女騎士也證稱，有發現貨車有鐵架，但不知道會這麼長，待貨車右轉通過時，仍擦撞到鐵架摔車受傷，當時賴男並無意識不清或蛇行情況。事後警方對賴男實施的同心圓環狀帶畫圓、直線測試、平衡動作等都無不合格情形。

法官審酌後認為，本件車禍是巫女未注意車前狀況所致，與賴男駕車前飲酒無關，就算賴男無酒後駕車行為，車禍事故仍有可能發生，因此無法斷定兩者有因果關係，撤銷原處分。

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