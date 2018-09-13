女情報員閻獻君之死 家屬提告獲賠

2018-09-13 17:19

〔記者溫于德／台北報導〕本報前年曾報導，1956年僅19歲的女情報員閻獻君被派往中國從事敵後工作，但一去不回；國防部後雖通知家屬死訊，但死亡時間數度變更，包括1967、1987與1999等三版本，引發閻家人雖領撫卹金差額，但仍請求差額利息。台北地院更一審上週五已判國防部應賠償77萬餘元，全案仍可上訴。

國防部1955年吸收閻獻君為諜報情報員，隔年派往中國、香港負責敵後工作，閻女初期仍與家人聯絡、也會寄照片回台灣老家，但之後渺無音訊，閻母也未再收到國防部發給的女兒薪餉；經家屬多次申請在職證明，軍情局才核發證書「閻獻君仍是現役上尉」、並於1986年起製發閻女榮民證補給閻母、續發薪餉。

而國防部1998年首度通知閻家人「閻獻君已於1987年在特區作戰死亡」，核發閻母撫卹金，但隔年隨即更正死亡時間為1967年；軍方一再變更軍人死亡時間作法，導致閻家人認為閻女服役年資減少、撫卹金會縮水，由閻母出面打行政訴訟，請求確認。

台北高等行政法院審理後責令國防部先查明閻女死亡時間再撫卹，但閻母等不到官司確定、2007年離世，官司由兒子接手；最高行政法最後依國防部資料，認定閻女1998年失蹤後隔年死亡，判國防部應補發318萬元撫卹金差額確定。

但閻男認為，國防部直到2010才更正胞姊死亡時間，距離首次告知時間已差12年之久，致使撫卹金遺產差額利息、少算170萬餘元，另案訴請國賠；一審雖全額判准，但國防部不服、提起上訴。二審認訴訟程序具重大瑕疪，發回一審。

這次更一審認定，閻母生前並未主張爭取賠償撫卹金差額利息，因此差額利息應以閻母2007年1月10日死亡後算至國防部2011年11月22日為準、共計4年又317日，判賠77萬4699元。