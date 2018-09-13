中國男子府中站搭訕「想跟妳做愛」 警：已構成性騷擾

2018-09-13 16:20

〔記者吳仁捷／新北報導〕1名女網友到《爆料公社》爆料說，她和女性友人到新北市板橋府中捷運站時，2名男子上前搭訕，其中1名變態男子竟就淫穢道出「想跟你做愛」，她們氣得跟對方理論，錄下影片PO網。有網友質疑，這名男子是把妹組織成員，這名變態男否認，還在留言中辯稱，「已致電當地後埔派出所，將出面說明」，警方說，男子已構成性騷擾犯行，仍待他主動到案說明。

2名妙齡女11日到府中商圈非常熱區被2名男子搭訕，其中一人聊沒幾句，竟脫口而出，「想跟妳做愛」，女子氣得大罵，「你根本是變態」，大喊「這裡有變態」，女子不甘受辱拍錄，2男仍嘻嘻笑笑，態度輕浮。

2名猥褻男被爆料後，先後道歉，一男被搜出是專教宅男把妹的組織講師「威迪」，這個組織也在粉絲團《壞鄰居w》中致歉、切割，澄清當日行徑「非教學」，撇清跟口出淫語男子毫無關係。

猥褻道出「想跟妳做愛」的吳姓男子，在臉書說明自己是中國交換生，輕浮之舉造成女子不舒服，表達歉意，並切割他非把妹課程學員；卻有網友質疑，中國生疑為組織學員，網友附上組織文章：「曾在流浪漢時期，用作愛開場白交到一個正妹女朋友，練就了實戰，也用一張非常猥瑣的大頭貼，就在beetalk上交到一個正妹，練就了無須外表也能把妹的本領。」

但吳姓疑犯說，「我必須再次澄清，當天是我的個人行為，講師並沒有給我任何指示」、「（網友）所說的也完全是造謠，如同我不斷提到的，我真的不是學員，也不是講師指使要我切割，僅是把事實溝通出來…以上言論絕對屬實，沒有一句假話，此外我已經主動聯絡警局，希望能給出最負責任的態度與解決方法，謝謝大家的關心」。

吳姓男子留言已主動聯繫警方，「希望能給出最負責任的態度與解決方法」，但板橋警分局後埔派出所表示，12日雖接獲吳男的電話，但他僅說主動說明，沒向警方約定何時到所，目前未見他現身；他的犯行已構成性騷擾罪嫌。

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