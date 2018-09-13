剛出獄就打劫 趁他嫖完軟腿12小時再回籠

2018-09-13 15:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子李育陞2日剛出獄，不思正途的他故技重施，深夜趁被害人在提款機存錢時，持刀強盜財物得逞，把搶來的錢通通拿去買毒品跟嫖妓，花到只剩下1230元，板橋警分局案發後組成專案小組，鎖定他出沒在桃園火車站前，趁他嫖妓完軟腿攻堅逮人，12小時讓他再度回籠吃牢飯。

警方調查，12日凌晨1時許，盧姓男子持1萬2000元到板橋民族路土地銀行ATM準備存款，突然一名短髮、身材壯碩、戴著耳機的搶匪進到ATM櫃內，拿出一把水果刀威嚇男子把錢給他，盧姓男子不從，與對方發生拉扯，被搶匪劃傷手臂及食指，血跡還噴濺到搶匪的衣服上，幸好送醫縫了4針並無大礙，搶匪搶到錢後立刻拔腿就跑，被害人急忙報警。

板橋警分局專案小組沿途調閱監視器，鎖定搶匪案發後搭計程車逃往桃園，警方利用監視器畫面與臉書公開資訊搜尋，確認搶匪身分就是9月初剛出獄的33歲李育陞（殺人、強盜、搶奪、毒品及詐欺前科），員警查訪發現他過去都混跡在大桃園一帶，大批員警在他常出沒桃園火車站搜尋，逐一查訪旅社、賓館及網咖，發現他就躲在旅館內呼呼大睡。

「不要動！手放後面，叫你不要動聽不懂是嗎?」荷槍實彈的員警衝入房內，躺在床上呼呼大睡的李姓搶匪還不知道發生甚麼事，直到被員警壓制上銬，他才恍然大悟，原來凌晨打劫的事早就曝光，對照行搶時模樣兇狠囂張，被逮時則是一臉狼狽樣，他說自己因為剛出獄，想吸毒又沒錢，才會打劫財物，沒想到對方會反抗，刀子也在逃逸時慌亂中掉在路旁。原來他把搶來的錢通通花在買毒及嫖妓上，身上只剩下贓款1230元。

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