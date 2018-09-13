家人還要40分鐘才能趕回 巡佐破壞鐵捲門搶救割腕婦

巡佐洪瑞柱使出吃奶力氣破壞鐵捲門硬推出縫隙。（記者許國楨翻攝）

2018-09-13 15:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓婦人前天在住處割腕尋短，警方趕往現場見鐵捲門反鎖，家人卻還要40分鐘才能趕回，巡佐洪瑞柱唯恐延誤救援時間當下決定破壞鐵捲門，使出洪荒之力徒手推開縫隙鑽入屋內衝上二樓，驚見婦人手腕不斷噴血，趕緊協助包紮送醫急救，從鬼門關前搶救回一命。

台中市第五分局東山派出所當天獲報，東山路上某透天厝民宅內一名33歲陳姓婦人想不開尋短，巡佐洪瑞柱及警員黃大禕趕抵時，卻發現鐵捲門由內反鎖與救護人員不得其門而入，經通知里鄰長前來會同並緊急聯繫家屬，家屬表示在上班會立即請假趕回家，但仍需約40分鐘路程，眼看時間一分一秒過去，洪員當下果斷決定使出吃奶力氣破壞鐵捲門。

只見鐵捲門硬是被洪員推出縫隙立即鑽入直衝二樓，驚見站在在梳妝檯前的陳婦右手腕因割傷緣故，不斷噴出鮮血，隨即呼叫救護人員前來支援，先安撫陳婦不穩定的情緒並初步止血及包紮後，抬上救護車送往醫院急救，及時救回一命。

家屬向警方說，陳婦平日擔任家管，有心情憂鬱方面症狀，會割腕自殺應是情緒症狀發作，還好警方當機立斷急救援，否則後果不堪設想。

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