命理師替人算命改運 反遭合夥人設局勒索500萬

2018-09-13 15:18

〔記者黃捷／台北報導〕在新北市經營香舖的陳姓男子，開設「靚蓮雅盧」命理工作室，對外宣稱可替人算命、改運，日前卻遭黃姓合夥人設局恐嚇，索討500萬元賠償金，否則要讓工作室經營不下去，陳男嚇得提告，才未讓黃男得逞。

檢警調查，陳男透過友人介紹認識黃男，兩人2016年3月間簽下契約，約定要合作拍攝「靚蓮雅盧」系列錄影帶，再找有線電視播映，若有觀眾看到影片到陳男工作室算命，雙方可共享利潤。

兩人合夥期間疑因意見不合起糾紛，黃男遂找來一對男女，假冒夫妻並化名「金長利」、「李燕萍」，到陳男工作室佯稱要算命改運、消災解厄，打算伺機勒索陳男，陳男不疑有他，替這對男女算舉辦消災祈福法會後，指示要前往廟宇贈送沉香，完成儀式。

黃男等3人在搭車廟宇途中，「李燕萍」突然抽蓄，被緊急送往醫院急救，她後來雖然平安出院，黃男與「金長利」卻決定順勢操作，3天後向陳男佯稱「李燕萍改運當天病發身亡」，要求返還購買沉香的70萬元，另還得賠償3000萬，否則就要找媒體曝光，讓工作室經營不下去。

雙方幾天後約在咖啡廳談判，黃男與「金長利」最後同意將賠償金降為500萬，其中350萬要支付現金，才會簽立和解書，陳男雖心生畏怖，最後仍沒有支付，直接向士林地檢署提告。

黃男與「金長利」到案後否認恐嚇，黃男辯稱是為了要為陳男欠他的錢，「金長利」則說自己只是被利用，但因談判內容全被陳男錄音，加上欠款僅約30萬元，與500萬差距太大，檢察官遂認定犯行，依恐嚇取財未遂罪起訴2人。