找鎖匠打鑰匙偷走機車 偷兒落網還拖朋友下水 判關40天

2018-09-13 14:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子蕭譜先前年11月初在輔仁大學周邊，想偷車代步，便找來不知情的鎖匠，謊稱鑰匙遺失，請他打鑰匙，隨後將機車偷走。事後遇警方攔查，發現他騎乘贓車，將他移送法辦。蕭男為求脫身，竟佯稱機車是陳姓友人偷的，自己並不知情。檢警調查，案發當時陳男並不在場，戳破謊言。基隆地方法院判處蕭男拘役40天，得易科罰金4萬元。

檢警調查，蕭男與鄭姓友人於2016年11月5日下午，行經輔仁大學附近時，發現一輛125機車，想要占為己有，蕭男先向友人商借手機，找到附近鎖匠電話後，騙對方自己的鑰匙遺失，急需用車，請他幫忙先打一把鑰匙。

鎖匠到場後，不疑有他，幫蕭男打了一把機車鑰匙，供他使用，蕭男得手後便騎出回到基隆，將贓車拿來代步。車主發現機車被偷，立刻報警，警方也即刻將相關紀錄上傳到警政系統，請各地警方協尋。

6天後，蕭男騎車過七堵地區，警方意外發現他騎乘贓車，便將他攔下盤查，帶回派出所偵訊。

蕭男起先謊稱機車是向陳姓友人的朋友商借，不知道是贓車，可能之間有誤會，但移送到地檢署時又改口宣稱，車子是朋友偷的，跟他無關，說詞反覆。

法院審理時，找來陳男作證，但陳男發現自己竟被蕭男誣陷，否認犯行，案發當時也未到過輔仁大學，更不認識失竊車主。

法官認為，蕭男所說都是辯解之詞，依觸犯竊盜罪判處他拘役40天，得易科罰金4萬元。