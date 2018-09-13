毒咖啡流行三合一增加戒斷難度 梅錠也淪陷

2018-09-13 14:08

〔記者許國楨／台中報導〕「三合一咖啡」是由咖啡、糖、奶精組合而成，然地下製毒工廠將K他命、搖頭丸、安非他命混入咖啡或奶茶等飲品成為三合一的新興毒品，洪姓年輕人也趕上「流行」，本週一開著BMW攜帶摻有上述毒品的毒梅錠外出，因急果腹亂停車被攔查露餡，警方表示，相較單一毒品，施用者往往搞不清楚飲用染毒且增加戒斷難度，不得不慎。

台中市警局保安大隊第一中隊當晚巡經文心路時，發現一輛BMW自小客違停，且27歲的洪姓駕駛未繫安全帶形跡可疑直覺有異攔查，未料一搖下車窗陣陣濃臭的K他命味道竄出，此時洪男還裝作若無其事大方配合盤查，眼尖警方隨後果然在車內駕駛座遮陽板上方夾層發現裝有一顆毒梅錠的夾鏈袋。

警方以毒品快篩試劑檢測，發現毒梅錠竟含K他命、搖頭丸、安非他命，洪男則辯稱使用租賃車，不知該毒梅錠是何人所有否認持有及吸食毒品，並稱因肚子餓開車外出買晚餐，見到巡邏車原本要快閃離去，未料員警身手矯捷，還來不及加速就被警方攔查。

警方說，坊間常見的三合一毒咖啡、奶茶包常一次混和多種毒品，由於價格便宜加上網路行銷推波助瀾，迅速造成流行，未料連梅錠也淪陷，多數施用者都認為無害不會上癮，殊不知會產生被害妄想、幻覺、激躁等後遺症甚至因混用成癮連戒斷都不易，提醒年輕人勿嚐試，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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