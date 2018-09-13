國中畢業當密醫 從癌症醫到青春痘...

2018-09-13 13:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕僅國中畢業學歷的彰化縣男子許日賜，從2005年扮演假醫師為患者治病，誇張的是，他自行調配中藥水，收取昂貴的藥水費與抽血檢驗費，更離譜的是，許男「什麼病都難不倒他」，從癌症、中風、失眠，到不孕、更年期、青春痘，他都能開藥治療，且療程都一樣，先抽血檢驗，再喝他調配的中藥水，台中高分院依違反藥事法判處徒刑3年，幫他行醫的兒子與女兒，則判刑6月，可以上訴。

判決書指出，許日賜雖僅有國中畢業，卻在彰化縣員林市的住處當密醫，偶爾也會應患者要求，到患者住處行醫，他「來者不拒」，各種疾病或疑難雜症都治療，包括癌症、腸沾黏、中風、四肢無力、疲勞與失眠、高血壓、心臟病、頭昏、痛風、糖尿病、泡疹、腎臟病、地中海貧血與不孕，到更年期與青春痘，他都能治療，療程都是先抽血再喝他調配的中藥水，兒子與女兒還協助抽血等醫療工作。

許男自行調配中藥水給患者喝，醫藥收費相當高昂，罹患癌症的謝姓男子，抽血與拿藥水喝各2次，收費達11萬餘元，中風的盧姓男子抽血與拿藥各3次，收費將近18萬元，吳姓姊妹分別因肝功能差與乳癌求診，共抽血8次並拿藥8次，花了35萬餘元，妹妹仍因癌症過世，許男與兒子、女兒至2015年底被查獲為止，已知為30多名患者治病，獲利達200多萬元。

彰化地院審理時，許男與子女3人坦承犯行，一審認為許男觸犯3罪，包括醫師法的非法執行醫療業務，藥事法的製造偽藥與販賣偽藥罪，取最重的製造偽藥罪論罪，不過，3人坦承犯行，許男也賠償部分患者，可酌予減刑，一審判處3年徒刑，兒子與女兒各6月徒刑，檢方認為量刑太輕，3人認為太重，都上訴二審，台中高分院見解與一審相同，維持一審刑期，並宣告尚未賠償患者的不法所得37萬餘元沒收，可再上訴。